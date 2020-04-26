Kaptan Taşkın görüşme odasına

EKOL Göz Menemenspor'un bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansta büyük pay sahibi olan takım kaptanı Taşkın Çalış'ın sözleşmesi sona eriyor. Ön libero ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki oyuncuya bir çok TFF 1. Lig kulübünün yanı sıra Süper Lig'den de takip eden kulüplerin olduğu öğrenildi. Son üç sezondur İzmir ekibinde forma giyen Taşkın Çalış ile sarı-lacivertli kurmayların önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun kalmasını istiyor.