Koronavirüsü yendi şükretmeyi öğrendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenenlerin başında sağlık çalışanları geliyor. Büyük risk altında çalışmaya devam eden doktorlardan biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Gönüllü, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan Gönüllü, tedavi sürecini anlattı. Virüsü kaptığını fark etmediği için birkaç gün işe gidip geldiğini ifade eden Gönüllü, en büyük avantajının hastaymış gibi davranması olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hayriye Gönüllü, "Aldığım önlemler sayesinde çalışma arkadaşlarımdan kimseye bu hastalığı bulaştırmadığımı öğrenmek beni mutlu etti. Kliniğe yattığımda ise hekim olduğumu unutup, kendimi hekim arkadaşlara emanet ettim. Böyle de olması gerekiyor, sağlık çalışanlarına tavsiyem budur. Ben bu süreçte sabretmeyi ve şükretmeyi öğrendim" dedi.

'KENDİMİ İZOLE ETTİM'

Kişisel önlemlerini aldığı halde hastalığa yakalandığını belirten Doç. Dr. Gönüllü, "Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden sonra daha bir yoğunluk yaşamaya başladık. Öncesinde ve sonrasında da kişisel koruyucu ekipmanlarımızı kullanmaya özen gösterdik, ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları bu durumdan etkilendi. Mesleğimizin belli riskleri var. Biz de bu riskten nasibimizi aldık. Mart ayından sonra rahatsızlandım. Halsizlik, yoğun terleme, yorgunluk ve boğaz ağrısı vardı. Örneğim pozitif geldi ve tomografimde pnömani saptandı. Hastalık sürecinde moral ve motivasyonunuzun çok yüksek olması gerekiyor ve olumsuz haberlerden uzak kalmanız gerekiyor. Çünkü her şeyi kendinize yorabiliyorsunuz. Kendimi bu dönemde izole ettim" dedi.