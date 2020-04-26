Şarkı ve manilerle ekmek satışı yapıyor

Çal ilçesinde fırıncılar ekmek üretiminin ardından sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Çal'da yaşayan 38 yaşında ki Mehmet Gürel isimli vatandaş geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evinin yakınında bulunan bir fırına ekmek almaya gittiğinde fırın işletmecisinin işlere yetişemediğini fark etti. Ekmek dağıtımına yardımcı olmak isteyen Gürel, bunun üzerine işletmeci ile konuşarak kaymakamlıktan izin belgesi çıkarttı. Fırıncıya gönüllü olarak yardımcı olacağını ve hiçbir kar amacı olmadan çalışmaya başlayan Gürel, bu hafta uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllü olarak ekmek dağıtımına başladı. Gürel dağıtımı daha eğlenceleri bir hale getirmek için dağıtımı otomobilinin üzerine bağladığı ses sistemi ile şarkı ve maniler söyleyerek yaptı. Gürel, dağıtım yaptığı bazı noktalarda ekmek almak için gelen vatandaşlar ile sokak ortasında 'erik dalı' gibi oyun havaları açarak göbek atması ise çevredekileri kahkahalara boğdu.