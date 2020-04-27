Deü korona bılançosunu açıkladı

KORONAVİRÜSÜ (Covid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayısını açıkladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanemize bugüne kadar 3 bin 854'ü erişkin, 121'i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu. Bu vatandaşlarımızdan 85'i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastamız ayaktan veya yatarak tedavi altına alındı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" diye konuştu.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI

İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, "Hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan immün plazma tedavisi de uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir" dedi.