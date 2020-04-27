Fatih Öztekin formayı sevdi

altyapısından yetişen ve başka bir takımda forma giymeyen Fatih Öztekin, 2015 yılından beri A Takım'da forma giyiyor. Savunma hattında görev yapan başarılı oyuncu Soner Tolungüç'ün kulübe ilk geldiği dönemden sonra takımın bankoların oldu. A Takıma stoper olarak çıkan 25 yaşındaki futbolcu, savunma hattının hemen hemen her bölgesinde görev yaptı. Soner Tolungüç'ün TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de takımın başında olduğu dönemlerde Fatih Öztekin'i ön libero olarak kullandı. O bölgede başarılı olan tecrübeli oyuncu bir daha formayı bırakmadı. Bu sezon yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Fatih Öztekin, sağ bek ve stoper pozisyonlarında da görev yaptı. Savunma hattında teknik heyetin jokeri olan Fatih Öztekin, süre aldığı her maçta kestiği rakip atakları ve topu oyuna hızlı sokuşuyla takımın görünmezler kahramanlarından biri oldu.