İlhan Palut’un gözü gençlerde

Lig'de Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 1. Lig ve 2. Lig'deki yıldızları mercek altına aldı. Eskişehirli Mehmet Özcan ve Hatay'dan eski öğrencisi Selim Ilgaz'ın yanı sıra Göztepe altyapısından yetişen ancak Karagümrük'e bedelsiz verilen stoper Fatih Kurucuk'a da kanca attı. 2016-2017 sezonu sonunda teknik direktör Tamer Tuna tarafından kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcu sözleşmesi sona erince İstanbul ekibine imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte hücum hattı bu sezon bekleneni veremedi. Sezon başından bu yana forma giyen Cameron Jerome 3 golde kalırken, Deniz Kadah ile devre arasında takıma dahil olan Kamil Wilczek de verimli olamadı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon ileri uçta etkinliği artırmak için çareler arıyor.