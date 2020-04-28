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Sakız enginarını sofralara ulaştırıyor

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Sakız enginarını sofralara ulaştırıyor
İZMIR'IN Urla ilçesinde her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin bu yıl salgın nedeniyle yapılamadı. Üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamamaları için harekete geçen festivalin kurucusu ve üretici Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri tüm Türkiye'deki enginar severlere ulaştırıyor. Omuroğlu, "Talepler başımı döndürdü. Bunu üreticiye de yansıtıyorum. Üretici ürünü tarlasında 1 lira 75 kuruşa satarken ben 2.5-3 liradan alıyorum. Kooperatif mantığıyla baktığımızda tarlada değerlenemeyen enginarlar, arada aracı olmadan hem üretici hem de tüketiciye kazandırıyor. Bir haftada bin adet sipariş aldım. Mutluyum" dedi.
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Sakız enginarını sofralara ulaştırıyor
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