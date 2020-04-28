Siber güvenlik önem kazanıyor

TÜRKIYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ülkemizdeki cep telefonu kullanıcı oranı yüzde 98.7 olarak dikkat çekiyor. Yazılım firması Savuncell A.Ş.'nin Teknoloji Departmanı Sorumlusu (CTO) Zeynep Şimşek, yüzde 98.7'lik kullanıcı oranı ile siber güvenliğin giderek önem kazandığını söyledi 2020 yılı sonuna dek tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcı sayısının 2.87 milyara ulaşması beklendiğini dile getiren Zeynep Şimşek, dünyada ilk defa cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere 'dijital mobil kimlik' adlı uygulamayı geliştirdiklerini ifade etti. Şimşek,"Dijital mobil kimlik uygulaması sayesinde, çalıntı cep telefonunun başka şahıslara satılması ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan terör ve suç örgütlerinin mobil cihazlardan işleyebileceği suçlar da engellenmiş olacak" dedi.