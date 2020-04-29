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Aliağa’da organik tarım atağı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Aliağa’da organik tarım atağı
TARIMSAL kalkınma ve organik yerli üretim konusunda çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere bölgesinde kendisine ait 27 bin 200 metrekarelik tarımsal üretim tesisindeki faaliyetlerini hızlandırdı. Aliağa Belediyesinin 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında bir bölümünü organik sebze üretimi amacıyla Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis ettiği arazide yazlık sebze fide dikimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yerli ve atalık çeşitler kullanarak sebze fideler yetiştiren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, organik üretim için dikim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Tamamen organik üretimin yapıldığı arazinin bir bölümüne belediye ekiplerince daha önce 6-8 yaşları arasında 40 adet armut, 37 adet şeftali, 45 adet ayva, 20 adet badem, 55 adet kiraz, 68 adet erik, 40 adet vişne, 50 kayısı, 55 adet elma, 30 adet incir ve 60 adet dut olmak üzere toplam 500 adet meyve ağacı dikildi.

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Aliağa’da organik tarım atağı
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