EÜ Hastanesi’nde Kovid-19 vakaları iyileşiyor

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, şifa bulmaya devam ediyor. Salgının başlangıcından itibaren hastaneye başvuran, test yapılan ve tanı konan hastalar ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "EÜ Tıp Fakültesi Hastenisi'nde ilk koronavirüs tanısı 18 Mart tarihinde konuldu. Bugüne kadar koronavirüs tanı veya ön tanısı ile toplam 4 bin 865 koronavirüs poliklinik başvurusu oldu. Bunlardan 240 tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam bin 796 olgu hastaneye yatırıldı. Koronavirüs ön tanısıyla hastaneye yatırılan hastalardan 461'inin testi pozitif çıkarak kesin koronavirüs tanısı aldı. Hastaneye yatan bu hastaların bin 601'i taburcu oldu. Şimdiye kadar koronavirüs tanısıyla maalesef 16 hastamızı kaybettik. Vefat sayımız oldukça düşük. Keşke hiçbir hastamızı kaybetmeseydik. Ancak hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, kısacası tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Başarımızı onların fedakârca çalışmalarına borçluyuz" dedi.