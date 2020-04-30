Bahçeşehir Koleji’nden evde online sınav

Kolejinin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apply Fentek lise kabul modeli için başvurular başladı. Apply Fentek sistemini için son başvurular 7 Mayıs'ta alınacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler, ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler 9 Mayıs saat 11.00'da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecek. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kurucumuz Sayın Enver Yücel'in vizyonuyla 2006 yılında açılan Fen ve Teknoloji Liseleri şu anda Türkiye genelinde geleceğin bilim insanlarını, mühendis adaylarını yetiştiriyor. Apply Fentek sistemi de bu okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza fayda sağlıyor" dedi.