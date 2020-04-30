Havalar ısındı Foça doldu taştı

Foça ilçesinde hava sıcaklığı 24 dereceye kadar ulaştı. Isınan havanın da etkisiyle sokaklarda hareketlilik gözlendi. Koronavirüs önlemlerine maske takarak uymaya çalışan bazı vatandaşların, sosyal mesafeye ise dikkat etmedikleri görüldü. Kargo işletmeleri, eczaneler ve banka şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Belediye hoparlörlerinden İzmir Valiliği'nin "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın" anonsu yapıldı.