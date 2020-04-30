Triatloncular salgında engel tanımıyor

ünya çapında sosyal hayatı askıya aldığı gibi tüm spor organizasyonlarını durdurup milyarları eşi görülmemiş şekilde eve hapseden Koronavirüs salgını sürecinde triatlon ve bisiklet sporcuları engel tanımıyor. Bisikletlere monte edilip bilgisayar ve tablet üzerinden online katılım sağlanan sanal gerçeklik uygulamalarıyla evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcular, antrenmansız kalmıyor.SANAL bisiklet uygulamalarıyla sporcular aynı anda takım halinde de antrenman yapıp birbirleriyle iletişim kurabilirken uluslararası sanal yarışlara da katılıyor.Triatlon sporunun çok zorlu bir antrenman programının olduğunu söyleyen Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran çalışmaları şöyle anlattı:"TRIATLONDA yetenekten çok çalışmak önemli. Ben de salgın olmasa bu tarihlerde ABD'nin Teksas Eyaleti'nde triatlonun en zorlu seviyesi olup 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman yarışında yarışacaktım. Y