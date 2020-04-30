Triatloncular salgında engel tanımıyor

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ünya çapında sosyal hayatı askıya aldığı gibi tüm spor organizasyonlarını durdurup milyarları eşi görülmemiş şekilde eve hapseden Koronavirüs salgını sürecinde triatlon ve bisiklet sporcuları engel tanımıyor. Bisikletlere monte edilip bilgisayar ve tablet üzerinden online katılım sağlanan sanal gerçeklik uygulamalarıyla evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcular, antrenmansız kalmıyor.
SANAL DA OLSA BİSİKLET
SANAL bisiklet uygulamalarıyla sporcular aynı anda takım halinde de antrenman yapıp birbirleriyle iletişim kurabilirken uluslararası sanal yarışlara da katılıyor. İmkanı olan sporcular da evlerinde koşu bandıyla koşup, özel havuzlarda bellerine lastik ip bağlayıp yüzme antrenmanlarını da aksatmıyor.
Triatlon sporunun çok zorlu bir antrenman programının olduğunu söyleyen Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran çalışmaları şöyle anlattı:
'TEKSAS'A GİDECEKTİM AMA…'
"TRIATLONDA yetenekten çok çalışmak önemli. Ben de salgın olmasa bu tarihlerde ABD'nin Teksas Eyaleti'nde triatlonun en zorlu seviyesi olup 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman yarışında yarışacaktım. Yarışa gidemedim ama en azından 180 kilometrelik aynı bisiklet etabını evden tamamladım" dedi.