Altınordu’nun gözü Ada’da

TFF 1. Lig'de kadrosunda sadece altyapısından çıkan ve Türk oyunculara yer veren Altınordu, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kırmızılacivertlilerin radarında Ada'nın köklü kulüplerinden Newcastle United'ın 23 yaşındaki Türk asıllı oyuncusu Dan Barlaser'in olduğu öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Dan Barleser'in Türkiye'de bir çok Süper Lig kulübünün takibinde yer aldığı bildirildi. Orta sahada görev yapan Muhammed Mert ve Burak İnce'nin taliplerinin çok olmasından dolayı kırmızı- lacivertlilerin o boşluğu Dan Barlaser ile doldurmayı planlıyor. Newcastle United altyapısında yetişen 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Crewe Alexandara, Accrington Stanley ve Rotherham United gibi kulüplerde forma giydi. Geçen sezon İngiltere League One'da forma giydiği 27 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist yaptı.