Karantinadan kaçana af yok

salgınıyla mücadelede ilk olarak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ardından da belli zamanlarda 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yasağı ihlal edenlere güvenlik güçlerince idari ve adli para cezası kesilirken, İzmirli avukat Abdi Yaşar para cezasını ödemeyenlerin icra ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. Avukat Yaşar, "Yasağı ihlal eden vatandaşlar, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıyor. Cezanın ödenmemesi durumunda haklarında haciz ve icra işlemleri başlatılabilir. Banka hesaplarına bloke, taşınmazlara haciz konulabilir ve bankalarda mevduatları varsa, para cezaları buradan tahsil edilebilir" diye konuştu. Karantinadan kaçanları uyaran Yaşar, " TCK'nın 195'inci maddesinden yargılanıp 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabilirler" dedi.