Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Osmanlı şerbetli ramazan sürprizi

Osmanlı şerbetli ramazan sürprizi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Osmanlı şerbetli ramazan sürprizi
MANISA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ukrayna'dan gelen ve Muradiye Kız Yurdu'nda ağırlanan 298 Türk vatandaşına moral olması amacıyla iftar ve sahur programı düzenlendi. Programda yurt bahçesinde Manisa İl Müftülüğü personeli tarafından Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Vatandaşlar programı odalarının pencerelerinden takip etti. Program kapsamında ayrıca iftar zamanı ise iftar yemekleri ile birlikte Osmanlı şerbeti ve pamuk şekeri ikramı yapıldı. Sahur programında yurt sakinleri Ramazan geleneklerinden biri olan ramazan davulcusu ile sahura uyandırıldı. Davulcunun okuduğu manilerle sahura uyanan vatandaşlar da alkışlayarak teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı şerbetli ramazan sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA