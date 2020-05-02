Osmanlı şerbetli ramazan sürprizi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ukrayna'dan gelen ve Muradiye Kız Yurdu'nda ağırlanan 298 Türk vatandaşına moral olması amacıyla iftar ve sahur programı düzenlendi. Programda yurt bahçesinde Manisa İl Müftülüğü personeli tarafından Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Vatandaşlar programı odalarının pencerelerinden takip etti. Program kapsamında ayrıca iftar zamanı ise iftar yemekleri ile birlikte Osmanlı şerbeti ve pamuk şekeri ikramı yapıldı. Sahur programında yurt sakinleri Ramazan geleneklerinden biri olan ramazan davulcusu ile sahura uyandırıldı. Davulcunun okuduğu manilerle sahura uyanan vatandaşlar da alkışlayarak teşekkür etti.