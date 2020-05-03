İşçi ve emekçilere alkış desteği verdiler

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, '1 Mayıs akşamı balkonlardayız' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine saatler 21.00'i gösterdiğinde İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden birçok vatandaş balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atarak, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Denizli'de ise Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.