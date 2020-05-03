Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri İşçi ve emekçilere alkış desteği verdiler

İşçi ve emekçilere alkış desteği verdiler

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
İşçi ve emekçilere alkış desteği verdiler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, '1 Mayıs akşamı balkonlardayız' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine saatler 21.00'i gösterdiğinde İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden birçok vatandaş balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atarak, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Denizli'de ise Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi ve emekçilere alkış desteği verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA