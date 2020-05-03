İzmir’in meydanları güvercinlere kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını kapsamında 31 ilde 1 Mayıs İşçi Bayramı'yla hafta sonunun birleştirildiği 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentlerde vatandaşlar genel olarak yasağa uyuyor. İzmir'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polisin uygulama noktaları oluşturarak denetim yaptığı kentte, Konak Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasına rağmen boş kalan meydandaki tarihi Saat Kulesi güvercinleri ağırladı. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyu da sessiz bir gün geçirdi. Temizlik personelleri görevlerini sürdürürken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgeleri kontrol ediliyor.

CEZA KESİLDİ

Denizli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Kentte, yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ile dışarıya çıkanlar kontrol noktasında durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi. Araç içerisinde de sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşların kiminin hastaneye gittikleri ya da izin belgesi verilen iş yeri çalışanları oldukları gözlendi. Kolluk kuvvetleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik Manisa kent merkezi ve 17 ilçede denetim yaptı. Denetimlerle ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.05.2020 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye toplam 236 bin144 lira cezai işlem uygulanmıştır" denildi.