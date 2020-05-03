Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri KSK’de kaptanın 2. babalık sevinci

KSK’de kaptanın 2. babalık sevinci

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
KSK’de kaptanın 2. babalık sevinci
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşışyaka'da 6 yıldır kadronun vazgeçilmezi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Mustafa'nın eşi Serpil Aşan, memleketleri Diyarbakır'da Aren adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen arada ailesiyle birlikte Diyarbakır'da bulunan Mustafa Aşan, büyükşehirler arası seyahat kısıtlaması yüzünden İzmir'e valilikten izin alıp takım halinde antrenmanlar başladıktan sonra dönecek. Geçen hafta 5'erli gruplar halinde antrenmanların startını veren Karşıkaya, yeni haftada takım halinde sahaya inmeyi planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KSK’de kaptanın 2. babalık sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA