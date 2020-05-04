Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Kumarbazlara 37 bin 800 lira ceza kesildi

Kumarbazlara 37 bin 800 lira ceza kesildi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Kumarbazlara 37 bin 800 lira ceza kesildi
MANISA'DA Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, ikamette bulunan kişiler hakkında idari işlem yaptı. Ekipler, kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sokağa çıktıkları, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 37 bin 800 lira para cezası uyguladı. Öte yandan operasyon sırasından ikametin çatısına saklandığı belirlenen 4 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı. emniyet güçleri, kumar oynayanlara yönelik operasyonların titizlikle süreceğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumarbazlara 37 bin 800 lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA