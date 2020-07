Buca Belediyesi'nde adrese teslim ihale

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyetlerini kapsayan denetim raporu meclise sunuldu. AK Partili Meclis üyeleri Burçin Kevser ve İbrahim Şengöz tarafından yapılan tespitlerle çarpıcı detaylar ortaya çıktı. AK Parti Grubu Meclis üyeleri raporda kamu zararı doğuran fiilleri tek tek tespit etti. En çarpıcı tespitler arasında Buca Belediyesi sınırlarında çöplerin toplanması ve nakli için 15 ay süreyle 47 çöp kamyonunun kiralanması işi yer aldı. 2016/333164 IKN'LI ihaleyi Ahter Temizlik Tic. A.Ş.ve Albina Temizlik Peyzaj Ltd. Şti. iş ortaklığının üstlendiği, 2017/310357 IKN'Lİ ihaleyi Ahter Temizlik Tic. A.Ş. ve Aziz Yıldız Grup Temizlik Ltd.Şti iş ortaklığının üstlendiği, 2018/571159 IKN'Lİ ihaleyi Teffeli Temzilik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Ahter Temizlik Tic. A.Ş iş ortaklığının üstlendiği, 2019/386488 IKN'Lİ ihaleyi AAY Grup Temizlik Peyzaj Ltd.Şti ve Aziz Yıldız Grup Temizlik... Ltd. Şti. iş ortaklığının üstlendiği belirtildi.Buca Belediyesi'nin çöplerinin aynı firmaların isim ve ortak değişikliğiyle ihaleleri aldıkları anlaşılırken, her ay aynı plakalı çöp kamyonlarının belirli sürelerde arıza yaptıkları, bu durumun hayatın olağan akışına oldukça aykırı olduğu ifade edildi. Teknik şartnamede yer alan kendi öz malı olma şartı taşıyan araçların yıllardır bu ihalelerin aynı firmalar tarafından alınmasına neden olduğu, rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı ihaleler gerçekleştirildiği belirtilirken, arızalanma durumlarında idarece hiçbir işlem tesis edilmeyerek hukuksuz işlem yapıldığı vurgulandı. Yetkili makamlara başvurularak sorumlular hakkında yasal süreçlerin işletilmesi gerektiği ifade edildi.Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser, "15 aylık çöp kamyonu kiralama ihalesinin şartnamesine piyasada bulunması çok güç olan araç şartı koyuldu. Bu araç her temizlik firmasında bulunmayan ve işe yarayan bir araç değil. Ayrıca bu aracın firmaların kendi malı olması şartı adrese teslim ihale yapıldığını akıllara getiriyor" dedi. AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Şengöz ise, "15 ay süreyle çöp kamyonu kiralama işiyle ilgili ihale şartnamesinde, 'Firmanın öz malı olması gereken araçlar arasında 3 ve 4. maddede yer alanlar asıl ihtiyaç olan araçlar arasında neden sayılmamıştır?' diye soru yöneltmiştik. Ancak elle tutulur, tatmin edici bir cevap alamadık" dedi. Buca Belediyesi'nin yıllık 3 milyon lira gelir elde edebileceği katı atık toplama işi ile ilgili de raporda açıklamalar yer aldı. Sayıştay Raporu'nda da tespit edillen katı atık toplama işinin 2019'da da hala ücretsiz yapıldığı, belediyenin buradan elde edilen gelirle kaldırdığı sosyal yardımları karşılayabileceği vurgulandı.Öte yandan denetim komisyonunca yapılan incelemelerde Buca Belediyesi'nin 90 bin 358 liralık kdv hariç eşik değerin üzerinde doğrudan teminle alım yapıldığı da belirlendi. Buca Belediyesi Spor Tesisleri Açılışı'nın profesyonel futbolcuların katılımı ile yapılması işini Ayca Şirin Önder adlı firmaya kdv dahil 338 bin 70 liraya, Buca Çarşı Açılış Organizasyon işi 21 Mart 2019'da 105 bin 610 liraya, 9 Şubat 2019 tarihli Kompost Solucan Gübre Tesisi Açılış Organizasyonu için toplam 105 bin lira, 02 Ağustos 2019'da Mevlana Tesisi Muhtelif Tadilat işi 103 bin 840 liraya yaptırıldı.