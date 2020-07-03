Denizli, ‘Tek Dünya Kentleri Şampiyonu’

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. 2019-2020 yılının yarışmasına Türkiye'den 5 şehir (Denizli, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa) katıldı. Yarışma kapsamında, kentler sera gazı envanterlerini ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini uluslararası veri tabanı Carbon Disclosure Project (CDP) ile tüm dünya kentleriyle paylaştı. Yarışmaya katılan kentlerin iklim krizi ile mücadele yolundaki taahhütleri, uluslararası bilim insanları ve uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ulusal şampiyonu olarak seçildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevreye verdikleri önemin uluslararası bir kurum tarafından ödülle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.