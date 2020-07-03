Ecem, lavantayla dijital pazara girdi

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ecem Bezer, yetiştirdiği lavantalarından elde ettiği ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden tüketicilerle buluşturuyor. Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Bezer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde eğitim görüyor. Ailesi çiftçilikle uğraşan Bezer, kışın eğitimine devam ediyor yazın da anne ve babasına yardım ediyor. Babasının bahçede yetiştirdiği sebze ve meyvelerin yanına 4 yıl önce lavanta eken Bezer, buradan elde ettiği ürünleri manavda satışa sunuyor. Bezer, "Zaten okuduğum bölümde pazarlama ve ticaret dersleri görüyorum. Aileme destek oluyorum. Bu şekilde tüm köye örnek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Lavantalardan elde ettiği yağı, suyu, sabunu başta manavda sattığını ifade eden Bezer, gelecek dönemde internet ortamında bir sayfa açmayı planladığını aktardı.