Karşıyaka takımı dağıtmayacak

FUTBOL Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden 3.5 aydır duran alt liglerde sezonun kalanını oynatmama kararı sonrası tescil formatıyla ilgili son kararı beklemeye başlayan Karşıyaka, bu süreçte takımı dağıtmayıp antrenmanlarını sürdürecek.Ligler 19 Mart'ta durmadan önce grubunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıp TFF'den 3. Lig'deki 3 gruptan ilk 6 takımı 2. Lig'e almasını veya yalnız Play-Off aşamasını oynatmasını bekleyen Kaf-Kaf'ta Sportif Direktör Atilla Güneş, "Son karar çıkana dek antrenmanları bırakmayıp çalışacağız. Play- Off oynanırsa hazır halde beklemeyi istiyoruz" dedi.