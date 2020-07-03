Sağlıkçılardan plazma bağışı

Türkiye'de ilk Kovid- 19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerdeki mesailerine devam eden sağlık çalışanları, bu süreçte verdikleri mücadeleyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Salgın boyunca birçok sağlık kuruluşunun pandemi hastanesine dönüştürüldüğü İzmir'de de on binlerce sağlık çalışanı, hastalarını iyileştirmek için günlerce mücadele verdi. Bu sırada birçok sağlık çalışanı, koronavirüse yakalandı, tedavilerinin ardından görevlerine koştu.Sağlık çalışanları, hastalarına uyguladıkları tedavilerin yanı sıra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinin "İyilik kanımızda var" sloganıyla başlattığı immün plazma bağış kampanyasına destek verdi. Kent genelinde Kovid-19 teşhisi konulan, gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuşan 84 sağlık çalışanından immün plazma bağışı yapması uygun bulunan 30 kişi toplam 90 ünite immün plazma bağışı yaptı. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Halis Bağ, "Kovid- 19 tedavisi görmemizin ardından, immün plazma bağışında bulunarak onlara bu yöntemle de destek vermeye başladık. İkinci bağışımı yapıyorum" dedi. İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında Toplum Sağlığı Birimi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Zühtü Benli, "İmmün plazma tedavisinin önemli olduğunu gördüm. Hayat kurtarmak, bizim asli görevimiz. Ben de bir ya da birkaç kişiye yardımcı olacağımı düşünüyorum. İsimlerini bilmesem de hastalarımıza şifa olacağımı biliyorum. Bu hastalığı atlatan herkesin immün plazma bağışçısı olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da İzmir'de Kovid-19'a yakalanıp tedavi gören sağlık çalışanlarının büyük bir hassasiyetle immün plazma bağışında bulunduğunu belirtti.