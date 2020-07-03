Sarımsaklı Plajları atlı timlere emanet

Ayvalık ilçesinin en çok turist çeken bölgelerinden Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası'nda turizm sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleriyle başladı. Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Candaş", "Ülgen" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor. Atlı timlerin bölgede 22 Ağustos'a kadar görev yapacağı öğrenildi.Tatilcilerden Eda Gülse Kızıltuğ, uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Kızıltuğ, "Bu uygulamadan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi. Birsen Sakallı da timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atlı jandarmaların, vatandaşları olumsuzluklara karşı koruduğunu belirten Sakallı, Salgın nedeniyle timlerin plajda sosyal mesafeyi korumasının yanı sıra bölge genelinde maske takılmasına yönelik yaptığı çalışmalar çok önemli" dedi,