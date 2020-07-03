Travel Turkey İzmir’e doğru

yıl 3-5 Aralık'ta düzenlenecek Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi, hem fiziki olarak hem de internet üzerinden misafirlerini ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı için Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen basın toplantısında, fuarın ilk kez hibrit olarak düzenleneceğini belirtti. Sektör temsilcilerini hem sanal hem fiziki olarak bir araya getireceklerini anlatan Soyer, fuarın ana temasının ise "Akdeniz" olarak belirlendiğine işaret etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da İzmir'in gelecekte turizmden daha fazla pay alacağını dile getirdi. Herkesin iç turizim hareketliğinin önemini bir kez daha anladığının altını çizen Bağlıkaya, "İç turizm hareketinde İzmir en büyük destinasyon olabilecek kapasiteye sahip. Bu anlamda yakın dönem içinde İstanbul İzmir'in en büyük pazarıdır. " değerlendirmesinde bulundu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise fuarın sadece yerelde değil aynı zamanda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.