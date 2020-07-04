Burnumuzun direği sızlıyor

İzmir'de başta Çiğli, Karşıyaka, Menemen ve Bayraklı ilçeleri olmak üzere kent genelinde hızla yayılan kötü koku vatandaşı canından bezdirdi. Özellikle rüzgârın ters esmesiyle birlikte daha fazla hissedilen koku nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar balkonlarda oturamaz, kapılarını dahi açamaz hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe koku sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı. Boztepe, belediyenin altyapı çalışmalarının yetersizliğinin koku oluşumunda birinci faktör olduğunu söyledi. Koku nedeniyle insanların burnunun direği sızladığını ifade eden Boztepe, "Her yıl havaların ısınmasıyla kendini gösteren bu koku sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir plan önerisinde bulunmuştu. Ne hikmetse çözüm önerilerini kimse dinlemedi. Aradan geçen zamanda bu sistemin verimli çalışmadığını da gördük. Şimdi de aynı sorunları yaşıyoruz" dedi. İzmir genelinde yağmursuyu kanalları kanalizasyona verildiği için arıtma tesislerinin kapasitesi yetersiz geldiğini vurgulayan Boztepe, "Çiğli'deki arıtma tesisinin kapasitesi yetersiz geldiği için pis lağım suları arıtılamadan denize deşarj ediliyor. Yağmur yağsa da hava ısınsa da İzmir'de ortaya çıkan tek şey var. O da kokunun giderilememesidir. Maalesef tüm kanalizasyon sistemini kapsayacak bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılmıyor. Tüm kanalların basınçlı su ile yıkanarak kanallardan gelen kokuların giderilmesi lazım. İZSU'nun daha önce açıkladığı rögar hava arıtma ve koku giderim filtrelerinin nerelere monte edildiğini bile bilmiyoruz" diye konuştu.