Folkart’tan Urla’ya dev proje

FOLKART, kamuoyunda 'İTOKENT 2' arazisi olarak bilinen, 202 bin 861 metrekarelik arsayı satın aldı. Şirket, Urla Bademler'deki arazide, "doğayla içiçe bir yaşam vadeden" yeni bir proje için, ön çalışmalarını başlattı. Bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile sektörün öncü firması Folkart, Urla Bademler'de yeşille içiçe, 180 villaya sahip yeni bir yaşam merkezi oluşturacak.Merkezinde doğal yaşam anlayışının hakm olduğu üst düzey duyarlılğı taşıyan projeyle ilgili konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Yeşille örülü, doğal ve organik yaşamın odağında bulunduğu, özel bir proje hayal ediyoruz. Ege Bölgesi'ne has zeytin, meyve ağaçları ve bitkileri ile süslenecek projemiz, İzmir'in yanıbaşında, yaz-kış yaşanabilecek bir merkez olacak" dedi.