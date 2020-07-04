Köpekler için kredi çekip ev yaptırdı

Kredi faiz oranlarındaki büyük düşüşle evsiz vatandaşlara ev sahibi olabilmek için fırsat doğdu. Cazip kredi faizi oranlarını gören İzmirli fen bilimleri öğretmeni Nimet Çomak, hayvansever 2 arkadaşıyla birlikte sokak köpekleri için kolları sıvadı. 3 hayvansever Nimet Çomak, Özlem Örsel ve Mehmet Levent Ünal örnek davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Çok kötü koşullarda yaşamaya çalışan, yaralı, hasta köpekler için sürekli yardımlar düzenleyen 3 sıkı dost, Kemalpaşa'nın Ulucak Beldesi Damlacık Köyü yakınlarındaki bir araziye köpek barınma çiftliği kurmak için güçlerini birleştirdi, tüm hayvan severlerin takdirini topladı. Çiğli Kalkıç'taki devlet okulunda Fen Bilimleri öğretmenliği yapan Nimet Çomak, mayıs ayında bankadan 60 bin lira kredi çekerek kimsesiz ve kötü muamele görmüş köpekler için 900 metrekarelik arazi satın aldı. Araziye İngiltere'de yaşayan İzmirli hayvan sever Özlem Örsel ile Mehmet Levent Ünal destek vererek köpeklerin iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için barınak yaptırdı.Kalkıç, Sasalı ve Seyrek'teki tarlalarda açlık çekip yaşam savaşı veren, kötü muamele görmüş köpekleri önce veterinere oradan da Kemalpaşa'daki barınağa götüren Nimet Çomak, tüm hayvan dostlarından destek beklediklerini söyledi. Şu an barınakta 25 köpeğe baktıklarını bu rakamın kısa sürede 50'ye kadar çıkabileceğini belirten Çomak, "Herkes kendisi için ev kredisi çektiği şu günlerde ben öğretmen maaşımla köpekler için bir şey yapmaya çalıştım. Eşim İlker Çomak da bana büyük destek verdi. Aynı duyarlılığı tüm hayvan severlerden bekliyoruz. Özlem Örsel ve Levent Ünal ile birlikte güzel bir projeye imza attık. Özlem, İngiltere'den birçok ihtiyacımızı karşılıyor, maddi ve manevi her zaman yanımızda. Levent ise verdiği kozmik enerji ve astrolojik danışmanlık hizmetleri karşılığında mama alıp barınaktaki köpeklere getiriyor" dedi.