Türk futbolunun kaleci fabrikası

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun geçen hafta transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardığıAltınordu'nun son iki yılda Berke Özer, Ozan Can Oruç Erce Kardeşler'den sonra Süper Lig'e bonservisle gönderdiği dördüncü file bekçisi Muhammet Taha oldu. Genç kaleci son kez İzmir'e gelerek Başkan Seyit Mehmet Özkan ile helalleşip vedalaştı. Henüz 12 yaşındayken kırmızı- lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan 2001 doğumlu genç kaleci,dedi.ALTINORDU Futbol Akademisi'ne çocuk yaşta Sapanca'dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm kulübe teşekkür etti. Genç kaleci,diye konuştu.ALTINORDU'YA ilginç bir tesadüfle geldiğini belirten genç kaleci, "Sapanca Futbol Akademisi'ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti hala kaledeyim.Gelir gelmez U13 Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. Bunlar unutulmaz anılar" dedi.GENÇ kaleciyle vedalaşırken helalleşme kavramına çok önem verdiğini vurgulayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Para her zaman her yerde kazanılır.Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak böyle dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.