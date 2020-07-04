Türk futbolunun kaleci fabrikası

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun geçen hafta transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki altyapı patentli kaleci Muhammet Taha Tepe, bordo-mavili ekibe resmi imza atmadan önce kulübüne veda etti.
Altınordu'nun son iki yılda Berke Özer, Ozan Can Oruç Erce Kardeşler'den sonra Süper Lig'e bonservisle gönderdiği dördüncü file bekçisi Muhammet Taha oldu. Genç kaleci son kez İzmir'e gelerek Başkan Seyit Mehmet Özkan ile helalleşip vedalaştı. Henüz 12 yaşındayken kırmızı- lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan 2001 doğumlu genç kaleci, "Burayı asla unutmayacağım"
dedi.
TAHA: YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUM
ALTINORDU Futbol Akademisi'ne çocuk yaşta Sapanca'dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm kulübe teşekkür etti. Genç kaleci, "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor, Trabzon'a, Trabzonspor'un bir oyuncusu olmak için gidiyorum"
diye konuştu.
FORVETTEN KALECİLİĞE ADIM ATTI
ALTINORDU'YA ilginç bir tesadüfle geldiğini belirten genç kaleci, "Sapanca Futbol Akademisi'ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki keşfetti.
Gelir gelmez U13 Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. Bunlar unutulmaz anılar" dedi.
ÖZKAN: BÖYLE VEDA NASİP ETSİN
GENÇ kaleciyle vedalaşırken helalleşme kavramına çok önem verdiğini vurgulayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Para her zaman her yerde kazanılır. Ancak karakter sonradan gelişen bir şey değildir. Muhammet Taha Tepe, aramıza 12 yaşında geldi ve sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı.
Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak böyle dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.