Yıkım yapılmadı mahalleli tepkili

İZMIR'İN Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan 1'inin yıkımı, mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediye- si'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Yıllardır oturdukları evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise geçen kasım ayından beri kirada oturuyor.Bazılarına kira yardımı yapılırken, bazıları hala bekliyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Yıkılan Akalın Apartmanı'nda ev sahibi olan Sedef Şengül, "Dün de de boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Madem biz evlerimizden olduk, diğer evleri de tahliye etsinler" dedi. Ev sahibi olan Nur Çilekoğlu, "Bostanlı'ya gelemiyorum çünkü burayı görünce içim acıyor. Biz kendi evlerimizin geri verilmesini istiyoruz ama karşımızda bunu konuşacak insan yok" dedi. Kadir Balaban ise, "Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Emekli, yaşlı insanlar var, hepsi mağdur vaziyette. Yetkililer elini taşın altına koysun, bir çözüm bulsunlar" dedi. Ev sahiplerinden Nebahat Moralı ise, "Yetkililer, bu bizi aşıyor diyorsa, biz Ankara'ya bakanlığa gidelim" dedi.