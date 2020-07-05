Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu

S
üper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açınca yönetim harekete geçti ve tektnik direktör Bülent Uygun'un görevine son verdi. Yeşilsiyahlılar, Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak önceki gün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı.
SON 12 TAKIMININ 10'UNDA SEZONU TAMAMLAYAMADI
TEKNIK direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedimirken, "Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"
ifadeleri yer aldı.
AYNI SEZONDA ÜÇÜNCÜ HOCAYI DA YOLLADI
DENIZLISPOR, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu. Bülent Uygun ise örev aldığı son 12 takımın 10'unda sezonu tamamlayamış oldu.
4 MAÇ DA ZORLU!
DÜŞME
potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.