Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu

Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu

Futbola dönüş sonrası 4 maçı da kazanamayan Horozlar son hocası ’la 8 maçta sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. “Allah’ın izniyle bu ligde kalacağız” diyen Uygun’un görevine dün son verildi

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açınca yönetim harekete geçti ve tektnik direktör Bülent Uygun'un görevine son verdi. Yeşilsiyahlılar, Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak önceki gün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı.

SON 12 TAKIMININ 10'UNDA SEZONU TAMAMLAYAMADI
TEKNIK direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedimirken, "Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

AYNI SEZONDA ÜÇÜNCÜ HOCAYI DA YOLLADI
DENIZLISPOR, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu. Bülent Uygun ise örev aldığı son 12 takımın 10'unda sezonu tamamlayamış oldu.

4 MAÇ DA ZORLU!
DÜŞME potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA