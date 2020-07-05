Denizlispor çareyi Uygun’u kovmakta buldu

üper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açınca yönetim harekete geçti ve tektnik direktör Bülent Uygun'un görevine son verdi. Yeşilsiyahlılar, Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak önceki gün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi.TEKNIK direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedimirken,ifadeleri yer aldı.DENIZLISPOR, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu. Bülent Uygun ise örev aldığı son 12 takımın 10'unda sezonu tamamlayamış oldu.potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.