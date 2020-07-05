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Eskihisar'a müjde

Büyükşehir Belediye Başkanı , Eskihisar Mahallesi'nin doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Eskihisar'a müjde
DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi verdi. Başkan Osman Zolan, Eskihisar Merkez Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle Muhtarı Ramazan Özkul'un eşlik ettiği Başkan Osman Zolan, burada bir süre vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Eskihisar Mahallesi'nin kent merkezine oldukça yakın bir bölge olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda, geçen hafta Enerya Denizli Gaz Dağıtım Şirketi yöneticileri ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlatan Başkan Osman Zolan, Eskihisar Mahallesi'ne doğal gaz yatırımının kısa süre içinde başlanacağı müjdesini verdi.
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Eskihisar'a müjde
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