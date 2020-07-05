Lebip Timor: Gergin bekleyiş

SON Gaziantep yenilgisi ile Yukatel Denizlispor adına zor günler kapıya dayandı. Alttaki takımların baş kaldırışı ile amansız ve acımasız bir yarış başladı. Korona sonrası oynadığı 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Denizlispor'u şimdi çok ama çok zor bir fikstür bekliyor.Rize deplasmanında 2-0 öne geçtikten sonra maçı berabere bitirmeleri yetmezmiş gibi son Gaziantep yenilgisi de moralleri de alt üst etti. Puanlar kaydedilirken, moraller de dibe vurunca gergin bir bekleyiş başladı.Korona günlerinde kaleci Stachowiak'ın ayrılması, sakatlar, cezalılar derken bu günlere gelindi.(Yazımı bitirdikten sonra teknik direktör Bülent Uygun'un görevine son verildiğini öğrendim. Umarım bu kan değişimi takımda bir şeyleri değiştirir.) TFF 1. Lig'de de Altay, zorlu virajlara giriyor. Eskişehir deplasmanında sadece 2 puan değil, teknik direktörlerini de kaybettiler. Bu grubun en zorlu maç trafiği önlerinde duruyor. Önce Adana Demirspor deplasmanı, ardından İzmir'de oynayacakları Erzurumspor maçı şimdi büyük önem taşıyor. Final niteliğindeki 3 maça Yalçın hocadan mahrum çıkacaklar. Bu iki rakibin de ilk 2 iddiaları var. Olası puan kayıpları yaşamak istemeyen Altay'ın bu zorlu süreçten nasıl çıkacağını merakla biteceğiz.