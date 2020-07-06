‘155 hattına günde 4 bin ihbar geliyor’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi'nin online gerçekleştirdiği Pandemi Akademi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Pandemi Akademi'nin son konuğu İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. Aşkın, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Pandemi sürecinde polisin üstlendiği görevler» konulu canlı yayına katılarak, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu'nun sorularını yanıtlayan Aşkın, İzmir halkının süreci en iyi şekilde geçirmesi için 14 bin personelle gece gündüz çalıştıklarını belirtti.Emniyet Müdürü Aşkın, "Virüsle ilgili rakamlara bakıldığında Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumda. Vaka sayısının azaltılması, salgının en hafif şekilde atlatılması için teması önlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak çok önemliydi. Bu konuda en çok görev de bize düştü. Zorlu süreci İzmir'de çok iyi yönettik. Pandeminin yükünü çektik, iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İzmirliler de tedbirlere uyma noktasında genel olarak istekli davrandı. İzmir halkı, virüsle ilgili sorunu iyi kavradı ve bizimle hareket etti. Bu açıdan tüm İzmir4e teşekkür ediyorum» dedi. Emniyet Müdürü Aşkın, «İzmir4de normal şartlarda 155 Polis İmdat'a günlük 4 bin civarında ihbar gelirken, pandemi sürecinde bu rakam 11 bin 500-12 bin bandında seyretti. İzmir'de 1554i aradığınızda polise 3-4 saniye içinde ulaşıyorsunuz. Bir müddet daha pandemiyle yaşayacağız. Bu duruma alışmamız gerekiyor. Elbette tatile gitmek, denize girmek isteyebiliriz ama bunları yaparken kendimizin ve çevremizin sağlığını düşünelim" diye konuştu.