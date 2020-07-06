İzmir’in plajları atlı polislere emanet

TÜRKIYE'NİN gözde turizm merkezlerinden İzmir'de sahillerde, polis atlı birlikleri denetim yapmaya başladı.Yaz aylarıyla birlikte hareketliliğin arttığı plajlarda ek tedbirler alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı. Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda 2 ve 4'erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor. Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, "Başta Çeşme, Seferihisar, Urla, Aliağa, Dikili ve Foça olmak üzere 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler devriyeye başladı. Halkın yoğun olduğu, aracın girmediği yerlerde yazın güvenlik hizmeti vereceğiz. Çeşitli asayiş olaylarında atlı devriyelerimiz İzmir'imize güvenlik hizmeti vermeye devam edecek" dedi.