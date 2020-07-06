‘Onurlu davrandı ama gidemez’

Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dün ani bir kararla istifa etti. Fenerbahçe'ye iyi oynadığı maçta 2-1 yenilen sarı-kırmızılıların hocası yönetime haber vermeden görevi bırakma kararı aldı. Karar üzerine teknik adamla hemen bir araya gelen başkan Mehmet Sepil ile başkan vekili Talat Papatya, Palut'un yola devam etmesini kararlaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Papatya, "Fenerbahçe deplasmanından sonra hocamız Başkan Mehmet Sepil'e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da,yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu'nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Serdar'ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. MR çekildikten sonra sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.PALUT'LA uzun bir konuşma yaptıklarını söyleyen Papatya, "Göreve başladığında çok daha sıkıntılı bir durumdaydık. Böyle bir dönemde görev aldı ve puan tablosundaki yerimize bakarsak başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda sergilediğimiz oyun malum.Acil alınmış, ilk başarısızlıkta, ilk ayağımız tökezlediğinde alınan kararların fayda getirmediğini gördük. İstifasını kabul etmedik" dedi.GÖZTEPE Başkan Vekili Talat Papatya, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan kaleci Beto ile sezon sonu görüşeceklerini söyledi. Son 3 sezondur kaleyi koruyup adı Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Portekizli eldiven 4 maçtır yediği hatalı gollerle eleştirilirken Papatya,ifadelerini kullandı.