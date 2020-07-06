Pınar Karşıyaka sorunu çözdü

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NG Basketbol Süper Ligi mart ayında koronavirüs sebebiyle erken sonlandırıldıktan sonra alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip FIBA kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker'la orta yol bulundu. Nisan ayındaki protokolün şartları yerine getirilerek Crocker'a 1 maaş ve prim alacaklarının yanı sıra FIBA'daki avukatlık ücreti olarak toplam 60 bin Dolar (411 bin TL) ödendi.
FIBA'daki davasını geri çeken Crocker, sezon sonuna kadar olan 3 aylık maaşından feragat etti. Öte yandan iç transferde daha önce Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, James Metecan Birsen ve Amath M'Baye ile sözleşme yenileyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tony Taylor'a da imzayı attırdı. Geçen sezonun yıldızlarından ABD'li guard, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza tazeledi.
Yeşil-kırmızılılar bu hafta iç transferde DJ Kennedy, dış transferde ise yuvaya dönen Sek Henry'nin imzasını duyuracak.