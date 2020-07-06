Pınar Karşıyaka sorunu çözdü

NG Basketbol Süper Ligi mart ayında koronavirüs sebebiyle erken sonlandırıldıktan sonra alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip FIBA kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker'la orta yol bulundu.FIBA'daki davasını geri çeken Crocker, sezon sonuna kadar olan 3 aylık maaşından feragat etti. Öte yandan iç transferde daha önce Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, James Metecan Birsen ve Amath M'Baye ile sözleşme yenileyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tony Taylor'a da imzayı attırdı.Yeşil-kırmızılılar bu hafta iç transferde DJ Kennedy, dış transferde ise yuvaya dönen Sek Henry'nin imzasını duyuracak.