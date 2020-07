Çiğli esnafının otopark isyanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10 Haziran'da alınan kararla Çiğli Belediye binası etrafındaki 8001/3 sokağın 8001 ile 8001/1 sokak arasında kalan kısmı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bu bölümlerin giriş ve çıkışlarına da bariyer konuldu. Sadece belediye araçları ile Karşıyaka Adliyesi'nin ek binasında çalışan görevlilerin giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. Çiğli Belediye İş Merkezi'nde bulunan ve mülk sahibi olan 110 tane esnafın bugüne kadar kullandıkları 100 araçlık otoparka girişine izin verilmiyor. Hal böyle olunca haklarının gasp edildiğini düşünen esnaf isyan bayrağını çekti. Yanlış karardan bir an önce dönülmesini isteyen vatandaşlar, aksi durumda dava açacaklarını söyledi. 17 yıldır Çiğli Belediye İş Merkezi'nde bulunduğunu söyleyen emlakçı 50 yaşındaki Fuat Uzunkaya, "Daha önce iş merkezinin altında yer alan 30 araçlık otoparkı yönetim kararıyla belediyeye devretmiştik. Sadece açık otoparkı kullanıyorduk. Şimdi o hakkımızı da elimizden aldılar. İş merkezinde Çiğli Belediyesi'nin Zabıta, Sosyal Yardımlaşma, Çevre, Kültür ve Evde Bakım müdürlükleri bulunuyor. Ayrıca Karşıyaka Adliyesi'nin ek binası var. Açık otoparkı şu anda Çiğli Belediyesi ve adliye ek binası personeli kullanabiliyor. Biz araçlarımızı içeri almıyorlar. Araçlarımızı nereye bırakacağız? Böyle haksızlık olmaz. Caddeye park ettiğimizde trafik cezası yiyoruz" dedi.4 senedir iş merkezinin yöneticiliğini yapan Veysel Aktay, "3 gün önce toplantı var diye beni çağırdılar. UKOME kararı aldıklarını ve otoparka girişe izin verilmeyeceği söylendi. İş merkezinde dükkanı olan 110 esnaf var. Herkes mağdur oldu. Bu kararı almadan bize danışmadılar. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Dönülmezse kanuni yollardan hakkımızı arayacağız. İnsanlar zaten zor bir dönemden geçiyor. Araç park edecek yer olmayınca müşteri kaybı da olacak. Esnaf kepenk indirmek zorunda kalacak. Otopark hakkımızı gasp edemezler" diye konuştu. Tercümanlık ofisi bulunan 38 yaşındaki Erkan Altuner, "7 yıldır iş merkezindeyim. Güvenlik gerekçesiyle kapatılması çok yanlış. Hakim ve savcılarla birlikte aynı asansörü kullanıyoruz. O zaman bizim de iş merkezine girişimiz yasaklansın ve tam olsun. Bu iş merkezine her gün binlerce insan girip çıkıyor" ifadesini kullandı. 37 yaşındaki mühendis Hatice Yıldırım (37), "Kendi aracımızla işimize gelemiyoruz. Ayrıca ofise malzeme de getiriyorduk. Otoparka araç giremediği için malzeme de taşıyamıyoruz. Bizi mağdur ettiler. Müşteri kaybı yaşayacağız" dedi. 20 yıllık esnaf 42 yaşındaki Volkan Aytepe, "Dijital baskı işi ile uğraşıyorum. Ben buradaki ofisi satın alırken otoparkı var diye aldım. Mimari projede otopark hakkımız var ama bu hakkımızı Ukome kararıyla elimizden aldılar. İnsanlar ev alırken nasıl asansör ve otoparkı var diye satın alıyorsa, biz de dükkanı alırken o şekilde aldık" şeklinde konuştu.