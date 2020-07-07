Denizli’de belediye izi

DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Baharlar Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi. Altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir süre önce tamamlanan Baharlar Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Osman Zolan, "Baharlar Mahallemize söz vermiştik, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik. Çalışmalar esnasında toz oldu, çamur oldu hemşerilerim sabır gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eser bıraktık, iz bıraktık, inşallah burada yaşayan vatandaşlarımız rahat ve huzur içinde bu güzel yatırımları kullanacak, hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin, durmadan, ihtiyaç olan yerlere koşmaya, ihtiyaçları gidermeye, hizmet etmeye devam ettirsin" dedi.