Göztepe’nin kolu kanadı kırıldı

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti.Ameliyat olacak tecrübeli kanat oyuncusu, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Geçen sezonun devre arası İspanya'nın Huesca takımından kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig'den birçok talibi bulunan Serdar'ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı.Önceki hafta Alanya maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012'den bu yana formasını giydiği Göztepe'nin en skorer isimlerinden olan Halil'in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi. Forvet hattında Jerome ile Deniz Kadah'ın diz sakatlıkları da sürüyor. Öte yandan Göztepe'de sezonun 10. haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un son haftalardaki kötü gidişin ardından verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Bazı taraftarlar, genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunup art arda alınan başarısız sonuçların takımın isteksiz futbolu nedeniyle olduğunu belirtti.