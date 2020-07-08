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Cankurtaranlar görev başında

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Cankurtaranlar görev başında
BALIKESIR'IN sahilleri, eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları doğrultusunda Türkiye'de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir'in sahillerindeki Mavi Bayrak sayısı, 22'den 31'e yükseldi. Eşsiz güzelliğinin yanı sıra güvenilir plajları ile de dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aldığı önlemlerle yaşanabilecek olası tehlikeler karşısında hazır bekliyor. Plajların, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 75 cankurtaran ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 8 kule, 6 bot, 3 jet ski ile olası boğulma vakaları karşısında hazır bulunan ekipler, 2019'da 85 vatandaşı, 2020'de ise şu ana kadar 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
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Cankurtaranlar görev başında
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