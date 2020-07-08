EİB’den sürdürülebilirlik manifestosu

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), kaynakların bilinçli kullanımı, karbon ve su ayak izinin en aza indirilmesi hedefiyle sürdürülebilirlik manifestosu açıkladı. İnternet üzerinden düzenlenen ve Birlik başkanlarının da katıldığı basın toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin en önemli nedenlerinden birinin de dünya genelinde sürdürülebilirlik konusunda doğru sınav verilememesi olduğunu belirtti. Dünyanın sınırlı kaynaklarının hızla tüketildiğini ve kirletildiğini ifade eden Eskinazi, mevcut üret - tüket sisteminin dünya limitlerini oldukça zorlamaya başladığının altını çizdi. Eskinazi, EİB bünyesinde "Sürdürülebilirlik Grubu" kurdukları aktararak, şöyle devam etti: "Öncelikle karbon ve su ayak izini minimuma indirmek istiyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmayı amaçlıyoruz. EİB'nin kullandığı elektriği binamıza kuracağımız güneş panellerinden üretmek için proje üzerinde çalışıyoruz. Üyelerimizi de bu konuya yönlendiriyoruz."