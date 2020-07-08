Karavan, tatilcilerin gözdesi haline geldi

Alternatif tatil seçenekleri arasındaki karavan turizmi, son yıllarda şehir hayatından uzaklaşmak ve doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin talebiyle hızla gelişiyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle karavanlara ilgi gösteren çok sayıda kişi, satın alma ya da kiralama yoluyla bu tatil seçeneğini değerlendiriyor. Karavanlar bir aracın arkasına sabitlenerek çekilen çekme karavan ya da motorlu bir aracın değiştirilmesiyle oluşan motokaravan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çekme karavanların fiyatları donanımına göre 60 bin ila 90 bin lira arasında değişiyor. Motokaravanlarda ise 100 bin liradan 400 bin liraya kadar seçenekler bulunuyor. Kiralama yoluna gitmeyi tercih eden tatilciler, son dönemde sayıları artan kiralama şirketleri aracılığıyla karavanlara donanımlarına göre günlük 400 ila 600 lira kira ödüyor. Türkiye'de tatilcilerin son yıllarda karavan turizmine ilgisinin artmasının ardından birçok firma yerli karavan yapmaya başladı. Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sahil bandında 100'e yakın karavan kampı bulunuyor. Kampların büyük çoğunluğu Muğla'nın Datça, Akyaka, Marmaris ve Akbük gibi önemli turizm merkezlerinde yer alıyor. İzmir'de Menderes ilçesi Özdere Mahallesi ve Bolu Yedigöller'deki karavan parkları da yoğun talep görüyor. Tatillerini karavanıyla Kuzey Ege kıyılarında geçirmek isteyen tatilciler ise Foça, Çandarlı, Altınova, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Ören, Altınoluk, Asos'taki kamplarda konaklamayı tercih ediyor. Kamplarda tatilciler, kafeteryadan, çamaşırhaneye, sahilden çocuk parklarına kadar birçok tesisten faydalanabiliyor.Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Savaşçı, Türkiye'de karavan turizminin son 3 yılda hızla gelişmeye başladığını, kayıt altına alınmamasına rağmen ülke genelinde 5 bine yakın karavan sahibinin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Otel tatiliyle karavan tatilinin çok farklı olduğunu belirten Savaşçı, "Karavanla tatil otellere göre daha uygun fiyata mal oluyor. Tatilciler doğayla buluşma imkanı buluyor. Yemeklerini, uyuma saatlerini, denize girme saatlerini kendileri belirliyor. Çocukları bu sayede doğayı tanıyor. Özellikle pandemiden sonra insanlar karavan turizmine daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.