CHP'de 'tek adam' kavgası

GAZIEMIR Belediye Meclis Toplantısında konuşan Başkan Halil Arda, kendisine "tek adam" eleştirileri de yönelten CHP'li meclis üyesi Levent Çağlarsu'ya yanıt verdi. Mecliste konuşan Çağlarsu, "Nasıl olduysa bir gecede 550 işçi DİSK'e kaydoldu. Ben hayretler içinde kaldım. 50 işçi DİSK başkanının adını söylesin, istediğiniz her şeyi yaparım. Bu nasıl oldu bilmiyorum" dedi. Çağlarsu'ya yanıt veren Başkan Arda, "Maşallah siz varken AK Parti'ye gerek yok. CHP'li meclis üyesi misiniz, AKP'li meclis üyesi mi belli değil. Bir işçimize sorun, gelip desin ki 'Belediye başkanı bana buraya geçmemi söyledi' o zaman konuşursunuz" diye konuştu.