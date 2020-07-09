Denızlıspor geldiği gibi gidecek mi?

Deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e yenilen Yukatel Denizlispor düşme hattına iyice yaklaşırken, taraftarlarını da endişelendirmeye devam ediyor.33 puanda kalan Yukatel Denizlispor, pandemi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Gaziantep FK'ya 1-0, Başakşehir'e 2-0 yenilirken Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.Görevine son verilen teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen Levent Kartop, Medipol Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak puan alamadıklarını söyledi. Kartop,ifadelerini kullandı.Süper Lig'de düşme korkusunu iyiden iyiye hissetmeye başlayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile önümüzdeki pazartesi günü oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak.Adana deplasmanında Adana Demirspor ile berabere kalan Altay, 32 hafta sonunda puanını 51'e çıkararak play-off iddiasını devam ettirdi. Playoff sıralamasında maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen Altay, sıralama dışında kalmamak için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay, ikinci sıradaki Erzurumspor'a yenilmesi halinde son haftaya Play-Off'a kalma ihtimalini mucizelere bırakacak.Sportif direktörü Murat Uluç, "Son düdüğe kadar Play-Off'u kovalayacağız. Geçtiğimiz yıllarda Play-Off kabusumuzu kırdık. Ligi ilk 6 içinde bitirdiğimiz taktirde Altay Süper Lig'e çıkacaktır. Bunun için inancımız tam" dedi.Denizlispor'da son haftalarda sürpriz yaşanmaması için takımı Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'in ismini geçmeye başladı. Henüz netlik kazanmayan anlaşmanın tarafı İldiz'in adı yeni sezonda Hatayspor için de geçiyor.