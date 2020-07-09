Denızlıspor geldiği gibi gidecek mi?

Deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e yenilen Yukatel Denizlispor düşme hattına iyice yaklaşırken, taraftarlarını da endişelendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta diğer şampiyon adayı Trabzonspor ile bu kez deplasmanda karşılaşacak yeşil-siyahlılar, ardından Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda, son hafta ise ligde kalma mücadelesi eren Ankaragücü ile evinde mücadele edecek.
33 puanda kalan Yukatel Denizlispor, pandemi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Gaziantep FK'ya 1-0, Başakşehir'e 2-0 yenilirken Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Son 5 maçta 14 puan kaybedip sadece 1 puan alan Denizlispor, ilk 10'u hedeflerken kendisini ateş çemberinin içinde buldu.
Görevine son verilen teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen Levent Kartop, Medipol Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak puan alamadıklarını söyledi. Kartop, "Kaptanımız Rodallega'nın 2 pozisyonu vardı. Buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Maçı bırakmadık, takımın istemesinden ve arzu etmesinden dolayı mutluyuz. Üzgünüz, bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig'de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz"
ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'UN ESKİ FUTBOLCULARI BU KEZ RAKİP
Süper Lig'de düşme korkusunu iyiden iyiye hissetmeye başlayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile önümüzdeki pazartesi günü oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-siyahlıların 4 as oyuncusu Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru ise bir dönem formalarını giydikleri şampiyonluk adayı Trabzonspor'a karşı bu kez Denizlispor formasıyla kader maçında rakip olacaklar.
ALTAY'DA AKILLAR ERZURUM MAÇINDA
ZORLU
Adana deplasmanında Adana Demirspor ile berabere kalan Altay, 32 hafta sonunda puanını 51'e çıkararak play-off iddiasını devam ettirdi. Playoff sıralamasında maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen Altay, sıralama dışında kalmamak için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Ligin 33. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Erzurumspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig'e yükselme şansını arttırmaya çalışacak.
ULUÇ: FİNAL GİBİ MAÇ OLACAK
17 YILLIK
Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay, ikinci sıradaki Erzurumspor'a yenilmesi halinde son haftaya Play-Off'a kalma ihtimalini mucizelere bırakacak. Karşılaşma İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Bornova Stadı'nda ise Altınordu, Giresunspor'u konuk edecek.
Sportif direktörü Murat Uluç, "Son düdüğe kadar Play-Off'u kovalayacağız. Geçtiğimiz yıllarda Play-Off kabusumuzu kırdık. Ligi ilk 6 içinde bitirdiğimiz taktirde Altay Süper Lig'e çıkacaktır. Bunun için inancımız tam" dedi.
YENİDEN İLDİZ Mİ?
Denizlispor'da son haftalarda sürpriz yaşanmaması için takımı Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'in ismini geçmeye başladı. Henüz netlik kazanmayan anlaşmanın tarafı İldiz'in adı yeni sezonda Hatayspor için de geçiyor.