Kemalpaşa'ya üniversite müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Demokrasi Üniversitesi tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine Üniversite yerleşkesi açılacağını duyurdu. Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Kırkpınar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti, "YÖK Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kemalpaşa ilçemize İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından açılacak olan yerleşkede hazırlık bölümlerinin faaliyete başlamasını kararlaştırdık" dedi. Açıklamasında YÖK Başkanı ve Demokrasi Üniversitesi Rektörüne teşekkür eden Kırkpınar, "Birlikte elde ettiğimiz bu kazanım İzmir'in kalbi olan Kemalpaşa ilçemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bizim derdiğimiz milletin derdidir. Söz konusu hizmet olunca siyaset üstü davranmak durumundayız. Amacımız ilimize ve ilçelerimize hiç ayrım gözetmeksizin hizmet etmektir" diye konuştu.