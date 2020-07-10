Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

MANİSA'NINKula ilçesine bağlı Akgün Mahallesi Yörükhasanların Halilağa Sokak'ta Salim Çıldır (66), yönetimindeki 45 SA 1999 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Rahatsızlandığını fark eden Salim Çıldır, aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. Çıldır'ı direksiyon başında baygın halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çıldır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çıldır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Çıldır'ın ailesi ve yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirdi.