Kadın kaymakam kekik hasadına katıldı

Denizli'nin Çal ilçesine tarihinde ilk defa atanan kadın kaymakam, çizmeleri giyerek kekik biçti. Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de kekik hasadı başladı. Çal'da çiftçiler tarafından ihracatlık kekik bitkisinin 30 bin dekar alanda hasadı yapılıyor. Çal ilçesine tarihinde ilk defa atanan kadın kaymakam Selin Sarı, alternatif ürün olan kekiğin en çok üretimin yapıldığı Kabalar Mahallesi'ndeki kekik tarlasına ziyarette bulundu. Çiftçilerle çizme giyip, orakla kekik hasadına yardımcı olan Kaymakam Sarı, bölgenin kekik üretimi konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Öte yandan Kaymakam Selin Sarı'ya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan eşlik etti.